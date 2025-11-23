Однако Туск сомневается в том, кто на самом деле является автором плана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление польского премьера.
Что сказал Туск о "мирном плане" США?
Туск заявил, что Польша готова работать над планом для завершения войны в Украине.
Вместе с лидерами Европы, Канады и Японии мы заявили о нашей готовности работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые предостережения,
– отметил он.
Однако заметил, что прежде чем начать работу, было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан.
Как в Польше отреагировали на план Трампа?
Ранее Дональд Туск намекнул, что удивлен положениями с упоминанием его страны в "мирном плане" США из 28 пунктов, в подготовке которого Варшава не участвовала. Он отметил, что все решения связанные с Польшей будут принимать поляки.
Польский премьер добавил, что план требует доработок и Москва не может навязывать Украине и Европе свои условия.
Президент Польши Кароль Навроцкий также отметил, что любой план прекращения войны должен быть принят прежде всего Украиной как жертвой агрессии и не вознаграждать агрессора.