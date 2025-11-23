Однако Туск сомневается в том, кто на самом деле является автором плана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление польского премьера.

Что сказал Туск о "мирном плане" США?

Туск заявил, что Польша готова работать над планом для завершения войны в Украине.

Вместе с лидерами Европы, Канады и Японии мы заявили о нашей готовности работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые предостережения,

– отметил он.

Однако заметил, что прежде чем начать работу, было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан.

Как в Польше отреагировали на план Трампа?