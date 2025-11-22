Аналогично должно быть с вопросами, связанными с Украиной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсети X.

Что сказал Туск о мирном плане США?

По словам Туска, решения, касающиеся Польши, будут принимать поляки.

Ничего о нас без нас. Что касается мирных усилий, все переговоры должны привлекать Украину. Ничего об Украине без Украины,

– написал польский премьер.

Первые предложения его сообщения вероятно связаны с упоминанием Польши в плане из 28 пунктов в том виде, как его слили в СМИ. В частности, это 9-й пункт о том, что в Польше "могут размещаться европейские истребители".

Кроме этого, Польша также упомянута в проекте дополнительного документа о гарантиях безопасности для Украины в связи с ее участием в "коалиции решительных".

Туск отметил, что мирный план США требует доработок и Москва не может навязывать Украине и Европе свои условия. Он поделился, что недавно поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и одной из главных тем разговора стал "мирный план" по Украине.

Президент Польши Кароль Навроцкий также подчеркнул, что любой план прекращения войны должен быть принят прежде всего Украиной как жертвой агрессии и не вознаграждать агрессора.

Именно Украина является жертвой преступной агрессии Путина, и именно украинцы, при поддержке США и стран ЕС, должны иметь решающий голос в мирных переговорах,

– написал он.

Навроцкий подчеркнул, что предложения по прекращению войны должны учитывать тот факт, что Россия является государством, которое не выполняет соглашения.

По его словам, любые договоренности по миру и безопасности в Европе могут быть достигнуты только при участии всех заинтересованных сторон. Ценой мира ни в коем случае не должно быть достижение стратегических целей агрессора, которым есть и была Россия.

