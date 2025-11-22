Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал AP.

Какое давление пытается осуществить Трамп на Зеленского?

Журналисты отмечают, что Трамп, который демонстрировал не слишком большое уважение к Зеленскому еще со времен своего первого срока, заявил, что ожидает от украинского лидера ответа на новый план его администрации о прекращении войны до 27 ноября.

Мы считаем, что имеем способ достичь мира. Ему придется это одобрить,

– сказал американский лидер о Зеленском и мирном плане.

Известно, что Владимир Зеленский не разговаривал с Трампом с момента обнародования плана на этой неделе, но заявил, что ожидает возможности поговорить с президентом-республиканцем в ближайшие дни.

"Вероятно, это будет еще один из ряда сложных разговоров, которые два лидера имели в течение многих лет", – говорится в материале.

Журналисты напомнили, что во время первого разговора в 2019 году Трамп попытался давить на тогдашнего новоизбранного украинского лидера, чтобы тот собрал компромат на Джо Байдена перед выборами 2020 года. Этот телефонный разговор вызвал первую попытку импичмента американского лидера.

Затем, в феврале 2025 года, во время катастрофической встречи в Овальном кабинете, Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за то, что, по их мнению, он не выразил "достаточной благодарности" за более 180 миллиардов долларов, которые США выделили на военную и другую помощь Киеву с начала войны. Этот эпизод привел к временной приостановке помощи США Украине.

А теперь с новым предложением Трамп давит на Зеленского, чтобы тот согласился на уступки Москве территориями, значительное сокращение численности украинской армии и согласие на то, что Украина никогда не будет принята в НАТО.

Предложение Трампа официально представил Зеленскому в Киеве в четверг Дэн Дрисколл, министр армии США. Сам план стал неожиданностью для сотрудников Дрисколла, которые до последнего не знали, что их начальник поедет в Украину, чтобы представить план главы Белого дома.

На фоне чего происходит это давление американского лидера?

Журналисты отмечают, что растущее давление со стороны Трампа происходит на фоне коррупционного скандала в Энергоатоме и дела Тимура Миндича.

Константин Сонин, политический экономист и эксперт по вопросам России из Чикагского университета, сказал, что Дональд Трамп, безусловно, чрезвычайно хорошо умеет находить слабые места в людях. Так, один из 28 пунктов предложения Трампа предусматривает проведение выборов в течение 100 дней с момента вступления в силу соглашения.

Я думаю, что это рационалистическая оценка, что на Зеленского (у Трампа – 24 Канал) больше рычагов влияния, чем у Путина,

– сказал Сонин.

Эксперт добавил, что сейчас "Зеленский прижат спиной к стене" и "его правительство может развалиться, если он согласится" на предложение США.

Кроме того, Украина после многих лет войны против значительно большей российской армии все сильнее чувствует напряжение на фронте. Страна вынуждена отражать постоянные российские воздушные удары, которые уже привели к плановым отключениям света по всей территории – прямо накануне зимы.

У Киева также есть серьезные сомнения относительно дальнейших шагов союзников. В частности, под вопросом оказался европейский план финансирования украинского бюджета на 2026 год за счет займов, привязанных к замороженным российским активам.

План Дональда Трампа, в нынешнем виде, тоже является болезненным для Украины. Военный историк Корнелльского университета Дэвид Силби объясняет, что он содержит пункты, которые могут сильно задеть украинское достоинство.

Один из них требует, чтобы Украина и Россия отменили "все дискриминационные меры" и гарантировали права украинских и российских медиа и образования, а также "отвергли и запретили всю нацистскую идеологию". Для Украины это может выглядеть как усиление путинских искаженных нарративов, которыми Кремль оправдывает вторжение 2022 года.

По мнению Силби, такие положения в плане – это "очевидная попытка укрепить претензии Путина на российское культурное присутствие в Украине".

Является ли план Трампа окончательным для Украины?