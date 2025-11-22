Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Suedostschweiz.
Что известно о переговорах в Женеве?
По данным издания, представители ведущих европейских государств встретятся с представителями США и Украины в воскресенье, 23 ноября, в Женеве, чтобы обсудить мирный план США.
Отмечается, что с украинской стороны будут Андрей Ермак и Рустем Умеров. С американской – Дэн Дрисколл, Стив Уиткофф и Марко Рубио.
Что стоит знать о мирном плане Трампа?
План Трампа состоит из 28 пунктов и предусматривает, что Россия получит полный фактический контроль над Донбассом несмотря на то, что Украина все еще контролирует около 12% его территории. Линия фронта в Запорожской и Херсонской областях замораживается, а Украине обещают возвращение части территорий в этих регионах при условии переговоров.
Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман объяснил 24 Каналу, что Россия направила план США неофициально через переговорщика Кирилла Дмитриева, хотя представители российского МИД отрицают любую причастность.
По его мнению, Украина может с помощью европейских союзников и американской элиты затормозить эту инициативу и провокация быстро затихнет.