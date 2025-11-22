Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Suedostschweiz.

Що відомо про переговори у Женеві?

За даними видання, представники провідних європейських держав зустрінуться з представниками США та України в неділю, 23 листопада, в Женеві, щоб обговорити мирний план США.

Зазначається, що з українського боку будуть Андрій Єрмак та Рустем Умєров. З американського – Ден Дрісколл, Стів Віткофф та Марко Рубіо.

Що варто знати про мирний план Трампа?