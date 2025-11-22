Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Suedostschweiz.
Що відомо про переговори у Женеві?
За даними видання, представники провідних європейських держав зустрінуться з представниками США та України в неділю, 23 листопада, в Женеві, щоб обговорити мирний план США.
Зазначається, що з українського боку будуть Андрій Єрмак та Рустем Умєров. З американського – Ден Дрісколл, Стів Віткофф та Марко Рубіо.
Що варто знати про мирний план Трампа?
План Трампа складається з 28 пунктів і передбачає, що Росія отримає повний фактичний контроль над Донбасом попри те, що Україна все ще контролює близько 12% його території. Лінія фронту в Запорізькій та Херсонській областях заморожується, а Україні обіцяють повернення частини територій у цих регіонах за умови переговорів.
Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман пояснив 24 Каналу, що Росія надіслала план США неофіційно через перемовника Кирила Дмитрієва, хоча представники російського МЗС заперечують будь-яку причетність.
На його думку, Україна може за допомогою європейських союзників та американської еліти загальмувати цю ініціативу й провокація швидко затихне.