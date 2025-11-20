Окрім цього, Україна буде вимушена відмовитися від вступу до НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Що кажуть у WSJ про мирний план Трампа?

За даними американських чиновників, Сполучені Штати намагаються використати той самий підхід, що й для досягнення припинення вогню в Газі – розробити план із кількох пунктів, а потім підштовхнути сторони до його прийняття.

Однак, за словами європейського чиновника, цей план, ймовірно, зіткнеться з рішучим опором у Києві та європейських урядах, адже він передбачає, що Україна передасть Росії весь східний регіон Донбасу, включно з територіями, які зараз контролює.

Україні доведеться погодитися як мінімум на кілька років відмовитися від членства в Організації Північноатлантичного договору. Державі також не дозволятиметься розміщувати міжнародні миротворчі сили на території країни. Натомість, за словами чиновників, Москва зобов'язується не нападати на Україну або інші країни Європи й закріпить цю обіцянку законодавчо.

Представник адміністрації США заявив, що Трамп не вважає своїм завданням повернення Україні територій, уже захоплених Росією. Натомість він прагне угоди, яка покладе край бойовим діям. Прихильники пропозиції США стверджують, що наступ Росії на полі бою і корупційний скандал за участю соратників Зеленського посилять тиск на Київ, спонукаючи його до укладення угоди.

Проте це припущення оскаржив один західний чиновник, який заявив, що в українського президента тепер стало ще менше можливостей для маневру через корупційне розслідування, і що відхід від основоположних позицій своєї країни у сфері безпеки лише ще більше підірве його позиції всередині країни.

Що варто знати про план Трампа?