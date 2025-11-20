У Лондоні зазначили, що поділяють прагнення американського лідера завершити війну, але ключ до миру наразі в руках Москви. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Трамп схвалив 28-пунктний "план миру": Київ проінформований лише про контури документа, – ЗМІ

Що кажуть у Британії про план Трампа?

Велика Британія висловила підтримку зусиллям США, спрямованим на завершення російсько-української війни.

Заяву зробили після того, як в Reuters повідомили, що Вашингтон тисне на Київ, щоб той погодився на мирний план, підготовлений Штатами. Варто зауважити, що він передбачає поступки щодо територій та озброєнь.

В МЗС Британії зауважили, що саме Росія несе повну відповідальність за продовження бойових дій та має всі можливості для їхнього негайного припинення. Там підкреслюють, що ”Росія може зробити це вже завтра, вивівши свої війська і припинивши незаконне вторгнення".

Що відомо про мирний план президента США?