В Лондоне отметили, что разделяют стремление американского лидера завершить войну, но ключ к миру сейчас в руках Москвы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что говорят в Британии о плане Трампа?

Великобритания выразила поддержку усилиям США, направленным на завершение российско-украинской войны.

Заявление сделали после того, как в Reuters сообщили, что Вашингтон давит на Киев, чтобы тот согласился на мирный план, подготовленный Штатами. Стоит заметить, что он предусматривает уступки по территориям и вооружениях.

В МИД Великобритании отметили, что именно Россия несет полную ответственность за продолжение боевых действий и имеет все возможности для их немедленного прекращения. Там подчеркивают, что ”Россия может сделать это уже завтра, выведя свои войска и прекратив незаконное вторжение".

Что известно о мирном плане президента США?