У п’ятницю ввечері міністр армії США Ден Дрісколл провів закритий брифінг для послів НАТО в Києві після перемовин із Зеленським та консультацій з Білим домом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Як минула зустріч представників США та Європи?

Жодна угода не ідеальна, але її потрібно укласти якомога швидше,

– сказав Дрісколл, за словами однієї з присутніх осіб.

Атмосфера на зустрічі була напруженою: кілька європейських дипломатів висловили сумніви щодо змісту запропонованої угоди та обурення тим, що США фактично вели переговори з Росією без залучення союзників.

Це була зустріч жахливого сюрпризу. Це знову був аргумент "у вас немає карт", – сказало джерело, маючи на увазі твердження Трампа про те, що у Зеленського немає карт, щоб розіграти, під час суперечливої ​​зустрічі в Білому домі ще в лютому.

Проєкт угоди, запропонований зараз, містить положення, які для України є фактично неприйнятними. Йдеться про офіційну відмову від усіх територій, які нині окуповані Росією, а також частини тих, що залишаються під контролем Києва. Передбачається й амністія за всі злочини, скоєні під час війни.

У своєму зверненні в п’ятницю Зеленський назвав ситуацію "одним із найважчих моментів нашої історії", пояснивши, що країна опинилася перед вибором: "втратити власну гідність або втратити головного союзника".

Дрісколл, який має тісні зв’язки з віце-президентом Венсом і нещодавно отримав розширений мандат щодо українського питань, утримався від прямих коментарів про відповідність запропонованого документа раніше оприлюдненому у пресі 28-пунктовому плану.

Деякі речі мають значення, деякі є лише показухою – і ми найбільше зосередилися на тому, що має значення,

– сказав він, за словами джерела.

Те, що США почали просувати план без консультацій з європейськими партнерами, спричинило серйозне занепокоєння. Деякі дипломати вважають, що Москва отримала надмірний вплив на формування документа.

Дрісколл відповів, що таким чином переговори нібито легше координувати: "Президент Трамп хоче миру зараз. Чим більше кухарів на кухні, тим важче з цим впоратися".

Тимчасова повірена у справах США у Києві Джулі Девіс, присутня на зустрічі, повторила тезу, що Україна фактично не має альтернативи: або прийняти нинішні умови, або пізніше отримати ще гірші.

За інформацією дипломатів, Трамп хоче, щоб Зеленський погодився до Дня подяки, який наступає у четвер, 27 листопада. Девіс раніше заявила, що Трамп дотримується "агресивних термінів" для узгодження угоди.

"Ми стали свідками абсолютно вражаючих темпів дипломатичної діяльності", – сказала вона. Вона сказала, що ця дипломатія була "найамбітнішою", яку вона бачила за свою кар’єру на дипломатичній службі.

На запитання, чому Україна повинна віддавати території, які Росія не змогла захопити за 11 років війни, американський чиновник відповів, що документ є "вигідним для України". За його словами, очікується спільна зустріч Трампа та Зеленського для публічного підписання документа.

За даними ЗМІ, план розробили радник Трампа Стів Віткофф та представник Кремля Кирило Дмитрієв, які стали головним каналом комунікації між Вашингтоном і Москвою. Дрісколл незабаром має відвідати Росію для узгодження деталей.

У п’ятницю Володимир Путін підтвердив, що Росія ознайомлена з документом.

Я вважаю, що його можна використовувати як основу для остаточного мирного врегулювання,

– сказав він.

Україна проведе консультації щодо мирного плану у Швейцарії