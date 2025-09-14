Про це повідомило Бюро національної безпеки Польщі, передає 24 Канал.
Як війська НАТО посилюють Польщу?
У Бюро національної безпеки Польщі підкреслили, що присутність сил НАТО спрямована на підсилення обороноздатності Польщі.
Ініціатива "Східна варта" була оголошена 12 вересня під егідою НАТО для зміцнення східного флангу Європи. Генеральний секретар альянсу Марк Рютте повідомив, що військова активність у рамках операції розпочнеться "найближчими днями" і включатиме ресурси союзників, зокрема з Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. За його словами, сухопутні війська будуть розгорнуті в восьми країнах, а операція за потреби може бути розширена.
Як НАТО реагує на атаку БпЛА по Польщі?
НАТО розпочинає операцію "Східний вартовий" для зміцнення оборони східного флангу Європи.
Головнокомандувач НАТО Алексус Гринкевич підкреслив, що Альянс буде захищати кожен клаптик своєї території.
"Моє послання Путіну чітке: припини війну в Україні, припини ескалацію війни, яку він фактично веде проти мирних жителів і цивільної інфраструктури, і припини порушувати повітряний простір союзників. Знай, що ми готові, ми пильні й ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО", – заявив Рютте.