Про це в етері 24 Каналу зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, аналізуючи реакцію Європи на провокації з боку Росії, які та зокрема вчинила щодо Польщі.

Поки Словаччина та Угорщина розвернуті в бік Росії та залишаються компліментарними до неї, Польща та країни Балтії відчувають на собі реальну небезпеку того, що саме через них може розпочатися нова збройна агресія російської армії в бік ЄС.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу наголосив на тому, що ситуація з 19 російськими дронами, які були зафіксовані в небі над Польщею 10 вересня – надзвичайно показова. Однак держсекретар США Марко Рубіо висловився, що не впевнений, що це було навмисно зроблено. Така позиція, на думку Пендзина, виглядає доволі дивною.

"Всі ці БпЛА летіли без бойової частини, в декількох з них був додатковий паливний бак, щоб забезпечити їхній політ на відстань понад 650 кілометрів. Уявіть, дрон вилетів з Росії і впав у районі Гданська, це він 560 кілометрів пролетів по польській території, через Варшаву. Це була спроба Росії проінспектувати систему ППО країн НАТО", – вважає Пендзин.

Західні політичні діячі, зокрема генсек НАТО Рютте, висловилися про те, як блискуче ППО НАТО відпрацювало по тих російських БпЛА. Проте Пендзин вважає інакше, як і низка українських експертів.

НАТО провалило екзамен, бо збивали "Герань", яка коштує 10 тисяч доларів ракетою, вартістю 1,5 мільйона. Це без урахування витрат на підняття в повітря F-35. Все упирається в гроші. Якщо так їх витрачати, то ні на що не вистачить,

– підкреслив Пендзин.

Він зазначив, що поляки нарешті почали чітко усвідомлювати, що Європа провалила цей екзамен. Розмірковуючи над тим, чому нині після цієї події в Польщі немає консолідованої позиції Заходу, Пендзин зауважив на тому, що Захід сам по собі не є об'єднаним.

Він переконаний, що Європа сьогодні переросла ту організаційну форму, в якій існує Європейський Союз. З його слів, ЄС наблизився до питання створення конфігурації на своїй території, а також унікальної архітектури європейської безпеки, де позиція та місце США були б мінімальними.

Пендзин зазначив, що реакція американців на ситуацію в Польщі була неоднозначною. Він впевнений, що Польщі треба сподіватися виключно на власні сили в питаннях своєї безпеки.

Реакція НАТО на російські БпЛА в Польщі: