Про це в ефірі 24 Каналу розповів аналітик, експерт з безпекових питань Марк Тот, зауваживши, що НАТО ініціювало 4 статтю, яка передбачає обговорення ситуації, а не 5, яка дозволяє колективну оборону Альянсу. Захід, зокрема і США, мають розглядати цю атаку глобальніше, а не як одинокий випадок.

Якою була реакція Заходу на заліт дронів в Польщу?

За словами аналітика, у день, коли дрони Росії атакували Польщу, країна вперше зіткнулася з тим, що Україна переживає з лютого 2022 року, – із щоденними атаками дронів, які майже щоночі забирають життя мирних жителів. 19 російських БпЛА – це не просто цифра.

У ніч атаки винищувачі F-16 та F-35 НАТО розпочали бій із російськими безпілотниками та змогли перехопити лише 4 з них. Тот зауважив, що це низький показник для Альянсу, який викликає занепокоєння. Водночас невідомо, можливо, Польща прийняла рішення не перехоплювати частину дронів, якщо їхня траєкторія не становила загрози для об'єктів чи цивільного населення.

Однак все ж відбулося 2 ключові процеси. По-перше, це було послання Володимира Путіна. Він відчуває НАТО, перевіряє, як Альянс відреагує на провокації. По-друге, хоче зрозуміти, наскільки тверда рішучість НАТО відповідати на такі інциденти,

– наголосив він.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав удар безпілотників скоріше масштабною провокацією, ніж атакою. На думку аналітика, це може бути пов'язане із юридичними наслідками. Визнання інциденту атакою може вимагати застосування статті 5 Статуту НАТО, на що поки що не готові.

Наразі Польща ініціювала статтю 4, за якою країни-члени мають обговорити ситуацію, швидше за все, онлайн. Однак цього може бути недостатньо.

"Президент Дональд Трамп має дивитися на ситуацію ширше. Одним із ключових моментів був вибір часу. Все це відбувається після повернення Путіна із саміту ШОС, де він зустрічався із Сі Цзіньпіном та Кім Чен Ином. Схоже, він повернувся з відчуттям, що тепер його підтримують, як ніколи раніше", – зазначив Тот.

Він підкреслив, що за атакою стоїть набагато більше, ніж здавалось раніше. Це не просто дія Путіна, це сигнал, спрямований Польщі, НАТО і, особливо президенту Трампу про готовність до бою. Певною мірою це послання виходить безпосередньо від Сі Цзіньпіна та Кім Чен Ина.

Аналітик додав, що Європа має позначити свої "червоні лінії". Наприклад, почати перехоплювати безпілотники над територією України за згодою та координацією з Києвом.

Атака на Польщу: які заяви звучали з Заходу?