Таку заяву політик зробив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Києві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

Що сказав Сікорський про атаку на Польщу?

Глава польського МЗС нагадав, що Польща вже обмежила діяльність російських дипломатів у певних воєводствах і закликала європейських партнерів скоротити їхню кількість у своїх країнах. Він також назвав "моментом істини" вторгнення дронів і повторив, що це не могло бути випадковістю.

Вони залетіли з Білорусі, і це тривало сім годин. Хто каже, що це українські дрони, той повторює російську пропаганду,

– наголосив Сікорський.

Він додав, що посилення російських атак на Україну показує, що Росія не готова до миру та припинення вогню. На тлі цього Польща планує розширити військове співробітництво з Україною і надати 40 мільйонів євро.

Зі свого боку Сибіга зазначив, що Україна готова надати допомогу Польщі в протидії російським загрозам і разом з нею працювати над спільною системою протидії дронам. Він також закликав збільшити тиск на Москву для досягнення миру, зокрема розширити санкції на російські банки й "тіньовий флот".

Окрім цього, Сибіга додав, що вони із Сікорським "торкнулися теми минулого" між двома народами, домовившись сприяти "конструктивному діалогу з історичних питань".

Що відомо про російську атаку на Польщу?