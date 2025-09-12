Такое заявление политик сделал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

Что сказал Сикорский об атаке на Польшу?

Глава польского МИД напомнил, что Польша уже ограничила деятельность российских дипломатов в определенных воеводствах и призвала европейских партнеров сократить их количество в своих странах. Он также назвал "моментом истины" вторжение дронов и повторил, что это не могло быть случайностью.

Они залетели из Беларуси, и это продолжалось семь часов. Кто говорит, что это украинские дроны, тот повторяет российскую пропаганду,

– подчеркнул Сикорский.

Он добавил, что усиление российских атак на Украину показывает, что Россия не готова к миру и прекращению огня. На фоне этого Польша планирует расширить военное сотрудничество с Украиной и предоставить 40 миллионов евро.

Со своей стороны Сибига отметил, что Украина готова оказать помощь Польше в противодействии российским угрозам и вместе с ней работать над общей системой противодействия дронам. Он также призвал увеличить давление на Москву для достижения мира, в частности расширить санкции на российские банки и "теневой флот".

Кроме этого, Сибига добавил, что они с Сикорским "коснулись темы прошлого" между двумя народами, договорившись способствовать "конструктивному диалогу по историческим вопросам".

Что известно о российской атаке на Польшу?