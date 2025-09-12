Такое заявление политик сделал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.
Что сказал Сикорский об атаке на Польшу?
Глава польского МИД напомнил, что Польша уже ограничила деятельность российских дипломатов в определенных воеводствах и призвала европейских партнеров сократить их количество в своих странах. Он также назвал "моментом истины" вторжение дронов и повторил, что это не могло быть случайностью.
Они залетели из Беларуси, и это продолжалось семь часов. Кто говорит, что это украинские дроны, тот повторяет российскую пропаганду,
– подчеркнул Сикорский.
Он добавил, что усиление российских атак на Украину показывает, что Россия не готова к миру и прекращению огня. На фоне этого Польша планирует расширить военное сотрудничество с Украиной и предоставить 40 миллионов евро.
Со своей стороны Сибига отметил, что Украина готова оказать помощь Польше в противодействии российским угрозам и вместе с ней работать над общей системой противодействия дронам. Он также призвал увеличить давление на Москву для достижения мира, в частности расширить санкции на российские банки и "теневой флот".
Кроме этого, Сибига добавил, что они с Сикорским "коснулись темы прошлого" между двумя народами, договорившись способствовать "конструктивному диалогу по историческим вопросам".
Что известно о российской атаке на Польшу?
- Ночью 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело около 20 российских дронов. По состоянию на 12 сентября на территории страны нашли уже 17 российских БПЛА.
- В Польше уверены, что проникновение дронов на территорию страны было сознательной провокацией со стороны Москвы. В связи с этим Минобороны Польши сообщило, что поляки будут учиться у украинцев сбивать дроны. Соответствующие учения будут проходить на польской территории.
- Тогда как НАТО 12 сентября начало операцию "Восточный страж" для укрепления обороны восточного фланга Европы. К ней уже присоединились Дания, Франция, Великобритания и Германия.