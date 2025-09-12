Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на МВД Польши, информирует 24 Канал.

Что известно о найденных российских дронах в Польше?

Указывается, что этот дрон обнаружили в селе Пшимярки Белгорайского уезда. Об этом было сообщено все службы, полиция обеспечила охрану территории.

Другие беспилотники нашли в таких населенных пунктах:

В Люблинском воеводстве: Чоснувка (Бяльский уезд), Чесники (Замойский уезд), Вирки (Володавский уезд), Кшивоверба-Колония (Парчевский уезд), Вогинь (Радзинский уезд); Великий Лан (Володавский уезд), Заблоче-Колония (Бяльский уезд), Вигалев (Парчевский уезд), Бычавка Тшеча (Люблинский уезд).

в Лодзинском воеводстве – Мнишек (Опочинский уезд)

в Варминско-Мазурском воеводстве – Олесно (Эльблонзький уезд)

в Мазовецком воеводстве – между Рабянами и Северином (Венгровский уезд) и в Новом Городе над Пилицей (Груецкий уезд).

в Свентокшиском воеводстве – Чижев (Буский уезд), Соботка (Опатовский уезд), Смыков (Келецкий уезд).

Согласно данным польских властей, во время ночной атаки по Украине 10 сентября 19 российских дронов нарушили воздушное пространство Польши.

