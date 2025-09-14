Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, анализируя реакцию Европы на провокации со стороны России, которые та в частности совершила в отношении Польши.

"Шахеды" в Польше: что Россия хотела проинспектировать?

Пока Словакия и Венгрия развернуты в сторону России и остаются комплиментарными к ней, Польша и страны Балтии испытывают на себе реальную опасность того, что именно через них может начаться новая вооруженная агрессия российской армии в сторону ЕС.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба отметил, что ситуация с 19 российскими дронами, которые были зафиксированы в небе над Польшей 10 сентября – чрезвычайно показательна. Однако госсекретарь США Марко Рубио высказался, что не уверен, что это было намеренно сделано. Такая позиция, по мнению Пендзина, выглядит довольно странной.

"Все эти БпЛА летели без боевой части, в нескольких из них был дополнительный топливный бак, чтобы обеспечить их полет на расстояние более 650 километров. Представьте, дрон вылетел из России и упал в районе Гданьска, это он 560 километров пролетел по польской территории, через Варшаву. Это была попытка России проинспектировать систему ПВО стран НАТО", – считает Пендзин.

Западные политические деятели, в частности генсек НАТО Рютте, высказались о том, как блестяще ПВО НАТО отработало по тем российским БпЛА. Однако Пендзин считает иначе, как и ряд украинских экспертов.

НАТО провалило экзамен, потому что сбивали "Герань", которая стоит 10 тысяч долларов ракетой, стоимостью 1,5 миллиона. Это без учета затрат на поднятие в воздух F-35. Все упирается в деньги. Если так их тратить, то ни на что не хватит,

– подчеркнул Пендзин.

Он отметил, что поляки наконец-то начали четко осознавать, что Европа провалила этот экзамен. Размышляя над тем, почему сейчас после этого события в Польше нет консолидированной позиции Запада, Пендзин отметил, что Запад сам по себе не является объединенным.

Он убежден, что Европа сегодня переросла ту организационную форму, в которой существует Европейский Союз. По его словам, ЕС приблизился к вопросу создания конфигурации на своей территории, а также уникальной архитектуры европейской безопасности, где позиция и место США были бы минимальными.

Пендзин отметил, что реакция американцев на ситуацию в Польше была неоднозначной. Он уверен, что Польше надо надеяться исключительно на собственные силы в вопросах своей безопасности.

