Про це в етері 24 Каналу наголосив виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, підкресливши, що така значна кількість російських БпЛА, яка опинилась в небі Польщі, свідчить про те, що це не була помилка чи випадковість.
Дивіться також Частина дронів, які порушили повітряний простір Польщі, прямували до бази НАТО, – Welt
Атака на Польщу: що визнав блок НАТО?
Українські військові, як зазначив Леонов, ще в липні фіксували у збитих російських дронах над територією України SIM-карти польських операторів мобільного зв'язку. Це, з його слів, означає, що Росія вже тоді готувалася до таких дій, які здійснила 10 вересня. Він зауважив на тому, що очікувався тільки наказ зробити це, а технічно все було готове.
Важливо, що коли Дональд Трамп говорить, що це була помилка, то Альянс вже визнав, що це не так. Оскільки активізація 4 статті Альянсу свідчить про те, що НАТО оголошує передвоєнний стан. Фактично офіційно визнається, що є загроза територіальної цілісності чи суверенітету однієї з країн-членів НАТО,
– пояснив Леонов.
З огляду на це, як зауважив виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента", американський президент мав би вже говорити не про помилку, а про крок до наступного загострення. Адже аналізуючи ситуацію, яка сталася в Польщі, зі слів Леонова, слід не забувати про те, що в Білорусі розпочалися спільні з Росією військові навчання.
"Ми знаємо, що такі навчання Росії часто переходять в агресію. Це було щодо Грузії у 2008 році, це була широкомасштабна агресія проти України у 2022-му. Зараз, коли є країни Балтії, в бік яких російські пропагандисти сиплять погрози, треба пересувати безпілотну зону для рашистів на західній території України", – вважає Леонов.
Це, як наголосив виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" – не ескалація, а шлях до деескалації. Адже, якщо всі російські дрони й ракети збиватимуться над українською територією, це, зі слів Леонова, не призведе до масштабної війни між країнами НАТО і Росією.
Шахеди в Польщі: як реагує НАТО?
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи інцидент в Польщі, озвучив послання російському диктатору. Він закликав його завершити бойові дії в Україні та припинив розширювати війну, порушувати повітряний простір партнерів нашої держави. Він наголосив на тому, що члени НАТО спроможні захистити свою територію.
Північноатлантичний альянс на прохання Польщі 10 вересня активував 4 статтю договору НАТО. Інформацію про це підтвердив речник польського уряду Адам Шлапка. Вказана стаття дає підстави членам НАТО збиратися для консультацій, колективно реагувати на загрози, обговорювати план подальших дій.
НАТО відпрацьовує заходи, аби посилити обороноздатність. Цим займатиметься Алексус Гринкевич, Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил Альянсу в Європі. Першочергове завдання, яке нині стоїть перед штабом – визначити шляхи, як посилити захист східного флангу НАТО.