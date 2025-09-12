Про це в етері 24 Каналу наголосив виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, підкресливши, що така значна кількість російських БпЛА, яка опинилась в небі Польщі, свідчить про те, що це не була помилка чи випадковість.

Українські військові, як зазначив Леонов, ще в липні фіксували у збитих російських дронах над територією України SIM-карти польських операторів мобільного зв'язку. Це, з його слів, означає, що Росія вже тоді готувалася до таких дій, які здійснила 10 вересня. Він зауважив на тому, що очікувався тільки наказ зробити це, а технічно все було готове.

Важливо, що коли Дональд Трамп говорить, що це була помилка, то Альянс вже визнав, що це не так. Оскільки активізація 4 статті Альянсу свідчить про те, що НАТО оголошує передвоєнний стан. Фактично офіційно визнається, що є загроза територіальної цілісності чи суверенітету однієї з країн-членів НАТО,

– пояснив Леонов.

З огляду на це, як зауважив виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента", американський президент мав би вже говорити не про помилку, а про крок до наступного загострення. Адже аналізуючи ситуацію, яка сталася в Польщі, зі слів Леонова, слід не забувати про те, що в Білорусі розпочалися спільні з Росією військові навчання.

"Ми знаємо, що такі навчання Росії часто переходять в агресію. Це було щодо Грузії у 2008 році, це була широкомасштабна агресія проти України у 2022-му. Зараз, коли є країни Балтії, в бік яких російські пропагандисти сиплять погрози, треба пересувати безпілотну зону для рашистів на західній території України", – вважає Леонов.

Це, як наголосив виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" – не ескалація, а шлях до деескалації. Адже, якщо всі російські дрони й ракети збиватимуться над українською територією, це, зі слів Леонова, не призведе до масштабної війни між країнами НАТО і Росією.

