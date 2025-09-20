Тобто не тільки про те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Таку заяву глава держави зробив під час розмови з журналістами, передає 24 Канал.
Дивіться також Зустріч з Путіним і Трампом та майбутнє мирних переговорів: про що Зеленський говорив зі ЗМІ
Що сказав Зеленський про збиття дронів?
Український президент пояснив, що в Україні стоїть ППО й українські військові збивають все, що летить на українців і на Польщу. І так само Польща збиває літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас.
Можна взяти тільки регіони західної частини нашої держави – куди є можливості у Польщі. Або це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми й не розраховуємо,
– пояснює Зеленський.
Захист України від російських дронів: що варто знати?
Після російської атаки на Польщу Євросоюз ініціював проєкт "стіна дронів". Повідомляється, що він захищатиме Україну та прифронтові держави від дронових атак.
В Офісі Президента зазначили, що саме через важливість дронів у сучасній війні, армії мають адаптуватися до нових умов, зокрема робити ставку на штучний інтелект у безпілотних системах. Йдеться як про ударні, так і про зенітні БпЛА.
Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі 24 Каналу заявив, що Україні потрібне посилення силами "Іскандерів" або інвестиції у виробництво дронів-перехоплювачів. На його думку, саме другий варіант є більш практичним і ефективним.