Тобто не тільки про те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Таку заяву глава держави зробив під час розмови з журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про збиття дронів?

Український президент пояснив, що в Україні стоїть ППО й українські військові збивають все, що летить на українців і на Польщу. І так само Польща збиває літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас.

Можна взяти тільки регіони західної частини нашої держави – куди є можливості у Польщі. Або це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми й не розраховуємо,

– пояснює Зеленський.

Захист України від російських дронів: що варто знати?