Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Що відомо про створення "стіни дронів"?
В Європейському Союзі наступного тижня планують переговори про створення "стіни дронів" уздовж східного кордону. До цього оборонного проєкту має долучитися й Україна.
Ми – єдина країна в Європі, яка веде сучасну війну проти Росії. З часів Другої світової та Холодної війни принципи ведення бойових дій змінилися, а за останні роки ключову роль відіграють дрони,
– написав Єрмак.
В ОП додали, що саме через важливість дронів у сучасній війні, армії мають адаптуватися до нових умов, зокрема робити ставку на штучний інтелект у безпілотних системах. Йдеться як про ударні, так і про зенітні БпЛА.
Як зазначав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі 24 Каналу, Україні потрібне посилення силами "Іскандерів" або інвестиції у виробництво дронів-перехоплювачів. Другий варіант більш практичний та ефективний.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що ЄС планує вкласти мільярди євро в створення "стіни дронів" на східному кордоні з використанням технологій, перевірених у війні в Україні. Європейці мають такі наміри для захисту від російських БпЛА.
Наприклад, Фінляндія вже зводить прикордонний бар'єр із Росією, який може виконувати функції протидії дронам. Завершення робіт очікується 2026 року. Бар'єр буде металевим, із колючим дротом.
Євросоюз також разом з Україною, за даними західних ЗМІ, створить "альянс дронів". Фінансування складатиме близько 6 мільярдів євро.