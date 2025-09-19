Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Що відомо про створення "стіни дронів"?

В Європейському Союзі наступного тижня планують переговори про створення "стіни дронів" уздовж східного кордону. До цього оборонного проєкту має долучитися й Україна.

Ми – єдина країна в Європі, яка веде сучасну війну проти Росії. З часів Другої світової та Холодної війни принципи ведення бойових дій змінилися, а за останні роки ключову роль відіграють дрони,

– написав Єрмак.

В ОП додали, що саме через важливість дронів у сучасній війні, армії мають адаптуватися до нових умов, зокрема робити ставку на штучний інтелект у безпілотних системах. Йдеться як про ударні, так і про зенітні БпЛА.

Як зазначав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі 24 Каналу, Україні потрібне посилення силами "Іскандерів" або інвестиції у виробництво дронів-перехоплювачів. Другий варіант більш практичний та ефективний.

Що передувало?