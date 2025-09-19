Зокрема, на столі є масштабні угоди про дрони та зброю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський?

Володимир Зеленський зауважив, що Росія продовжує бити по цивільних попри те, що весь світ, і передусім США, закликають до миру.

Ми чуємо позицію президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, у Росії. Це означає, що треба активніше реалізовувати все, що нас посилює: програму PURL, співвиробництво, фіналізацію гарантій безпеки,

– написав Зеленський.

Він додав, що на столі є масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала США.

Президент наголосив, що потрібні рішучі дії, аби Росія зрештою погодилася на дипломатію, а також подякував усім, хто допомагає боротися за мир в Україні.

Що відомо про нічну атаку?