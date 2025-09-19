Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КМВА.
Дивіться також Росія облаштувала пусковий майданчик "Шахедів" поблизу України, – OSINT
Чому не працює оплата у швидкісному трамваї Києва?
У КМВА повідомили, що через обстріл пошкоджено канал підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП "Київпастранс".
Через це офіційний сайт підприємства також тимчасово не працює.
Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв,
– наголосили у КМВА.
Роботи над оперативним відновленням стабільного функціонування сервісів уже ведуться.
Що відомо про обстріл Києва?
Вибухи у Києві почали лунали незадовго після опівночі. Повідомлялося, що ППО працювала по російських безпілотниках.
Падіння уламків збитого БпЛА сталося на кількох локаціях. Першим постраждав Солом'янський район.
Згодом стало відомо, що уламки впали на проїжджу частину в Шевченківському районі, де пошкоджено тролейбусну мережу.