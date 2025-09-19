OSINT-аналітик опублікував знімок із пусковою установкою та її відстанню до кордону з Україною. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Бреді Афріка.
Де Росія розташувала новий майданчик ударних дронів?
OSINT-дослідники виявили, що Росія збудувала новий пусковий майданчик для дронів-камікадзе типу "Шахед". Об'єкт розташований лише за 35 кілометрів від українського кордону.
Пускові установки "Шахедів" в Росії / Фото Maxar з X Brady Africk
На оприлюднених фото видно складські приміщення та стартові рейки, призначені для запусків ударних безпілотників, які ледь не щодня атакують Україну.
Останні новини про російські дрони
У серпні 2025 року в Брянській та Орловській областях Росія збудувала нові пускові майданчики для "Шахедів" поблизу українського кордону. Експерти вважають, що об'єкти потрапляють у зону досяжності далекобійних дронів і ракет.
У вересні 2025 року стало відомо про посилення ударів дронами по Україні. Колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу повідомив, що через брак пускових майданчиків для масових атак росіяни розширюють можливості аеропортів на тимчасово окупованих територіях.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко сказав в ефірі 24 Каналу, що на Заході часто плутають бойові "Шахеди" з дронами-обманками. Він підкреслив, що обманок Росія виробляє значно більше, бо вони дешевші. Проте окупанти ще не досягли виробництва 1000 бойових "Шахедів" на добу.