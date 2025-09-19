OSINT-аналітик опублікував знімок із пусковою установкою та її відстанню до кордону з Україною. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Бреді Афріка.

Де Росія розташувала новий майданчик ударних дронів?

OSINT-дослідники виявили, що Росія збудувала новий пусковий майданчик для дронів-камікадзе типу "Шахед". Об'єкт розташований лише за 35 кілометрів від українського кордону.

Пускові установки "Шахедів" в Росії / Фото Maxar з X Brady Africk

На оприлюднених фото видно складські приміщення та стартові рейки, призначені для запусків ударних безпілотників, які ледь не щодня атакують Україну.

