OSINT-аналитик опубликовал снимок с пусковой установкой и ее расстоянием до границы с Украиной. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Брэди Африка.

Где Россия расположила новую площадку ударных дронов?

OSINT-исследователи обнаружили, что Россия построила новую пусковую площадку для дронов-камикадзе типа "Шахед". Объект расположен всего в 35 километрах от украинской границы.

Пусковые установки "Шахедов" в России / Фото Maxar с X Brady Africk

На обнародованных фото видно складские помещения и стартовые рельсы, предназначены для запусков ударных беспилотников, которые едва ли не ежедневно атакуют Украину.

Последние новости о российских дронах