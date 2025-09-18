Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.
Как Украина противостоит реактивным дронам?
Россияне называют реактивные "Шахеды" "Герань-3" (другие названия – Италмас, Изделие 54). Такие дроны легче, летают быстрее и на более дальние расстояния. И издают другой звук, чем привычные "мопеды".
Обычно Россия запускает много беспилотников, чтобы перегрузить украинскую ПВО. Для противодействия этому Украина продолжает разрабатывать новые FPV-дроны. Их характеристики и то, сколько таких БпЛА в Силах обороны, держат в секрете. Но они есть, говорит Павел Палиса. Цель Киева – создать "оптимальную" систему ПВО, которая бы покрыла разные высоты и дистанции.
Заявление Палисы указывает на то, что Киев продолжает работу над такой технологией для противодействия следующему поколению российских дальнобойных ударных дронов,
– сделали вывод журналисты.
FPV-перехватчики дешевые и быстрые. Они должны догнать ударный дрон и столкнуться с ним, неся небольшую боевую нагрузку. Но скорость реактивных дронов ставит вызовы перед украинскими разработчиками. Чтобы догнать "Герань-3", перехватчики должны быть вдвое быстрее. А их цена при этом должна оставаться невысокой.
Справка. "Герань-1" – это собственно иранские "Шахеды". "Герань-2" – это те дроны, которые Россия начала производить в 2023 году. Там были отличия в корпусе, материалах, батареи, а также появилась маркировка кириллицей.
Что известно о реактивных "Шахедах"?
На днях ГУР подробно показали, из чего состоит такой дрон. Это аналог иранского реактивного БпЛА Shahed-238, и в нем есть 45 иностранных компонентов.
Благодаря китайскому турбореактивному двигателю Telefly JT80 беспилотник способен двигаться со скоростью от 300 до 370 километров в час.
Быстрее всего он летит в зонах действия украинских средств ПВО и РЭБ, в зонах применения БпЛА-перехватчиков и на терминальных этапах полета при снижении на цель.
Специалист по вопросам связи Сергей Бескрестнов ("Флеш") говорит, что "Герань-3" – это микс обычного Шахеда с реактивным.