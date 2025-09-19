Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.

Почему не работает оплата в скоростном трамвае Киева?

В КГВА сообщили, что из-за обстрела поврежден канал подключения к оператору телекоммуникационной сети, предоставляющей услуги КП "Киевпастранс".

Поэтому официальный сайт предприятия также временно не работает.

Если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется осуществлять валидацию проездного билета в салоне трамваев,

– отметили в КГВА.

Работы над оперативным восстановлением стабильного функционирования сервисов уже ведутся.

Что известно об обстреле Киева?