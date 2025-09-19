В частности, на столе есть масштабные соглашения о дронах и оружии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.
Смотрите также Украину атаковали "Шахеды", взрывы были в столице: какие последствия ночной атаки 19 сентября
Что сказал Зеленский?
Владимир Зеленский отметил, что Россия продолжает бить по гражданским несмотря на то, что весь мир, и прежде всего США, призывают к миру.
Мы слышим позицию президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но не слышат эту позицию, похоже, в России. Это означает, что надо активнее реализовывать все, что нас усиливает: программу PURL, сопроизводство, финализацию гарантий безопасности,
– написал Зеленский.
Он добавил, что на столе есть масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила США.
Президент подчеркнул, что нужны решительные действия, чтобы Россия в конце концов согласилась на дипломатию, а также поблагодарил всех, кто помогает бороться за мир в Украине.
Что известно о ночной атаке?
Ночью Украину атаковали 86 российских БпЛА. 71 из них был обезврежен на севере, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.
Под ударом была Донетчина, Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Днепропетровщина. Продолжается ликвидация последствий. Атаки были на инфраструктуру. К сожалению, в Павлограде на Днепропетровщине есть двое раненых.
Тем временем в Киеве есть проблемы с оплатой билетов в скоростном трамвае и фуникулере, повреждена телекоммуникационная сеть.