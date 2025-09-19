В частности, на столе есть масштабные соглашения о дронах и оружии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Что сказал Зеленский?

Владимир Зеленский отметил, что Россия продолжает бить по гражданским несмотря на то, что весь мир, и прежде всего США, призывают к миру.

Мы слышим позицию президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но не слышат эту позицию, похоже, в России. Это означает, что надо активнее реализовывать все, что нас усиливает: программу PURL, сопроизводство, финализацию гарантий безопасности,

– написал Зеленский.

Он добавил, что на столе есть масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила США.

Президент подчеркнул, что нужны решительные действия, чтобы Россия в конце концов согласилась на дипломатию, а также поблагодарил всех, кто помогает бороться за мир в Украине.

Что известно о ночной атаке?