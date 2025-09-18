Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда летят вражеские дроны?
Киев – БпЛА на окраинах города! БпЛА на Херсонщине – курсом на Николаевщину. Сумщина: БпЛА – курсом на Черниговщину.
Обновления по движению БпЛА
