Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда летят вражеские дроны?

18:04, 18 сентября

Обновления по движению БпЛА

  • Николаевщина: БпЛА – курсом на северо-запад;
  • БпЛА на западе Запорожья – курсом на Кривой Рог;
  • Сумщина: группа БпЛА – курсом на Потавщину и Черниговщину;
  • группа БпЛА на Черниговщине – в направлении Киевщины;
  • группа БпЛА на Полтавщине – курсом на запад.
17:53, 18 сентября

17:39, 18 сентября

Киев – БпЛА на окраинах города!

17:21, 18 сентября

БпЛА на Херсонщине – курсом на Николаевщину.

16:53, 18 сентября

Сумщина: БпЛА – курсом на Черниговщину.

16:37, 18 сентября

  • Черниговщина: БпЛА – курсом на Киевщину.
  • Новая группа БпЛА на севере Черниговщины – в юго-западном направлении.
16:08, 18 сентября

  • Новая группа БпЛА на Харьковщине – курсом на запад.
  • Группа БпЛА на севере Харьковщины – курсом на Полтавщину.