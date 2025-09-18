Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди летять ворожі дрони?

18:04, 18 вересня

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Миколаївщина: БпЛА – курсом на північний захід;
  • БпЛА на заході Запоріжжя – курсом на Кривий Ріг;
  • Сумщиа: група БпЛА – курсом на Потавщину та Чернігівщину;
  • група БпЛА на Чернігівщині – в напрямку Київщини;
  • група БпЛА на Полтавщині – курсом на захід.
17:53, 18 вересня

17:39, 18 вересня

Київ – БпЛА на околицях міста!

17:21, 18 вересня

БпЛА на Херсонщині – курсом на Миколаївщину.

16:53, 18 вересня

Сумщина: БпЛА – курсом на Чернігівщину.

16:37, 18 вересня

  • Чернігівщина: БпЛА – курсом на Київщину.
  • Нова група БпЛА на півночі Чернігівщини – у південно-західному напрямку.
16:08, 18 вересня

  • Нова група БпЛА на Харківщині – курсом на захід.
  • Група БпЛА на півночі Харківщини – курсом на Полтавщину.