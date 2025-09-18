Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Дивіться також Потрібно тисячі в день: що таке дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"
Куди летять ворожі дрони?
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Київ – БпЛА на околицях міста! БпЛА на Херсонщині – курсом на Миколаївщину. Сумщина: БпЛА – курсом на Чернігівщину.
Оновлення щодо руху БпЛА
Київ – БпЛА на околицях міста!
БпЛА на Херсонщині – курсом на Миколаївщину.
Сумщина: БпЛА – курсом на Чернігівщину.