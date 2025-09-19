К сожалению, есть попадания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Как отработала ПВО?

Враг атаковал Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов из Курска, Шаталова, Миллерова, Приморско-Ахтарская, что в России. Более 50 из целей оказались "Шахедами".

По состоянию на 9:00 ПВО сбила/подавила 71 БпЛА на севере, востоке и в центре страны.

К сожалению, есть попадание 15 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.

"Атака продолжается. Новая группа вражеских БпЛА с северного направления", – сообщили в Воздушных силах в 9:15.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на атаку. Он уточнил, что под ударом была Донецкая область, Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Днепропетровщина.

Среди целей – инфраструктура Украины, наши предприятия. В Павлограде на Днепровщине двое раненых. В Киеве сейчас ликвидируют последствия после российской атаки – повреждена инфраструктура общественного транспорта. Все службы необходимые работают,

– сообщил Зеленский.

Он отметил, что эта очередная атака осуществлена россиянами на фоне новых призывов мира и, в частности, США к миру.

"Мы слышим позицию Президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но не слышат эту позицию, похоже, в России. Это означает, что надо активнее реализовывать все, что нас усиливает: программу PURL, сопроизводство, финализацию гарантий безопасности. На столе – масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке. Нужны решительные действия, чтобы Россия в конце концов тоже согласилась на дипломатию. Спасибо всем, кто помогает", – написал президент.

Какие последствия атаки в Киеве?