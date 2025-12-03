Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
Что известно о взрывах в многоэтажке Одессы?
В квартире на улице Князя Владимира Великого в Одессе прогремели взрывы. На место прибыли полицейские и медики.
Местные СМИ утверждают, что накануне мужчина угрожал взорвать 3 гранаты. Сам подрывник, вероятно, тоже ранен.
Ранее взрывы раздавались на Оболони в Киеве
В Киеве вечером 28 ноября на Оболони были слышны звуки взрывов и видели пожар. Представитель ГСЧС Киева Павел Петров рассказал, что на улице Богатырской в Оболонском районе произошло возгорание в гаражах.
Предварительно установлено, что в помещении СТО во время работ по замене газовых фильтров транспортного средства произошел взрыв.