Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Что известно о взрывах в многоэтажке Одессы?

В квартире на улице Князя Владимира Великого в Одессе прогремели взрывы. На место прибыли полицейские и медики.

Местные СМИ утверждают, что накануне мужчина угрожал взорвать 3 гранаты. Сам подрывник, вероятно, тоже ранен.

