На жаль, є влучання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Як відпрацювала ППО?

Ворог атакував Україну 86 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із Курська, Шаталова, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська, що у Росії. Понад 50 із цілей виявилися "Шахедами".

Станом на 9:00 ППО збила/подавила 71 БпЛА на півночі, сході та в центрі країни.

На жаль, є влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

"Атака триває. Нова група ворожих БпЛА з північного напрямку", – повідомили у Повітряних силах о 9:15.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на атаку. Він уточнив, що під ударом була Донеччина, Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина.

Серед цілей – інфраструктура України, наші підприємства. У Павлограді на Дніпровщині двоє поранених. У Києві зараз ліквідовують наслідки після російської атаки – пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту. Всі служби необхідні працюють,

– повідомив Зеленський.

Він зауважив, що ця чергова атака здійснена росіянами на тлі нових закликів світу і, зокрема, США до миру.

"Ми чуємо позицію Президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, у Росії. Це означає, що треба активніше реалізовувати все, що нас посилює: програму PURL, співвиробництво, фіналізацію гарантій безпеки. На столі – масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб Росія зрештою теж погодилася на дипломатію. Дякую всім, хто допомагає", – написав президент.

Які наслідки атаки у Києві?