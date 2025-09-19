На жаль, є влучання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також "Шахеди" прямували на Київ: у яких областях була тривога
Як відпрацювала ППО?
Ворог атакував Україну 86 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із Курська, Шаталова, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська, що у Росії. Понад 50 із цілей виявилися "Шахедами".
Станом на 9:00 ППО збила/подавила 71 БпЛА на півночі, сході та в центрі країни.
На жаль, є влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.
"Атака триває. Нова група ворожих БпЛА з північного напрямку", – повідомили у Повітряних силах о 9:15.
Президент Володимир Зеленський також відреагував на атаку. Він уточнив, що під ударом була Донеччина, Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина.
Серед цілей – інфраструктура України, наші підприємства. У Павлограді на Дніпровщині двоє поранених. У Києві зараз ліквідовують наслідки після російської атаки – пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту. Всі служби необхідні працюють,
– повідомив Зеленський.
Він зауважив, що ця чергова атака здійснена росіянами на тлі нових закликів світу і, зокрема, США до миру.
"Ми чуємо позицію Президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, у Росії. Це означає, що треба активніше реалізовувати все, що нас посилює: програму PURL, співвиробництво, фіналізацію гарантій безпеки. На столі – масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб Росія зрештою теж погодилася на дипломатію. Дякую всім, хто допомагає", – написав президент.
Які наслідки атаки у Києві?
Гучно у Києві було незадовго після опівночі. Влада попереджала про роботу ППО по російських безпілотниках.
Падіння уламків збитого БпЛА сталося на кількох локаціях. Першим постраждав Солом'янський район.
Згодом з'явилися повідомлення про Шевченківський, де було пошкоджено тролейбусну мережу. А вранці там виявили ще один дрон, на щастя, нерозірваний.
Через обстріл є проблеми з оплатою квитків у швидкісному трамваї та фунікулері, постраждала телекомунікаційна мережа КП "Київпастранс".