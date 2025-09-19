Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.
Что известно о создании "стены дронов"?
В Европейском Союзе на следующей неделе планируют переговоры о создании "стены дронов" вдоль восточной границы. К этому оборонному проекту должна присоединиться и Украина.
Мы – единственная страна в Европе, которая ведет современную войну против России. Со времен Второй мировой и Холодной войны принципы ведения боевых действий изменились, а за последние годы ключевую роль играют дроны,
– написал Ермак.
В ОП добавили, что именно из-за важности дронов в современной войне, армии должны адаптироваться к новым условиям, в частности делать ставку на искусственный интеллект в беспилотных системах. Речь идет как об ударных, так и о зенитных БПЛА.
Как отмечал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире 24 Канала, Украине нужно усиление силами "Искандеров" или инвестиции в производство дронов-перехватчиков. Второй вариант более практичный и эффективный.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что ЕС планирует вложить миллиарды евро в создание "стены дронов" на восточной границе с использованием технологий, проверенных в войне в Украине. Европейцы имеют такие намерения для защиты от российских БпЛА.
Например, Финляндия уже возводит пограничный барьер с Россией, который может выполнять функции противодействия дронам. Завершение работ ожидается в 2026 году. Барьер будет металлическим, с колючей проволокой.
Евросоюз также вместе с Украиной, по данным западных СМИ, создаст "альянс дронов". Финансирование составит около 6 миллиардов евро.