Барьер на границе с Россией почти наполовину завершен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazeta.pl.

Как Финляндия хочет защититься от России?

На границе Финляндии с Россией сооружают барьер, который может выполнять функции противодроновой системы, сообщил генерал Яри Толппанен из штаба Финской пограничной охраны.

Барьер может быть частью "стены из дронов". Он подходит для установки всевозможных датчиков,

– сказал он радио Yle.

Основная цель – выявлять и, при необходимости, уничтожать вражеские беспилотники. Генерал уточнил, что строительство уже завершено почти на половину, установлены системы мониторинга и связи, а полное завершение ожидается в следующем году.

Барьер будет металлическим высотой 3,5 метра с колючей проволокой на вершине и протянется примерно на 200 километров, преимущественно вблизи пограничных постов и наиболее активных маршрутов. Общая длина финско-российской границы превышает 1300 километров.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября в выступлении в Европарламенте в Страсбурге отметила, что Россия совершила "бездумное и беспрецедентное нарушение польского и европейского воздушного пространства".

Она сообщила, что Европейский Союз планирует инвестировать в спутниковое наблюдение и беспилотники. Кроме того, фон дер Ляйен предложила финансирование мероприятий наблюдения на восточном фланге Европы, включая развитие "стены из дронов".

Что известно о российских дронах в Польше?