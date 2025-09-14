Бар'єр на кордоні з Росією майже наполовину завершений. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Gazeta.pl.

Як Фінляндія хоче захиститися від Росії?

На кордоні Фінляндії з Росією споруджують бар’єр, який може виконувати функції протидронової системи, повідомив генерал Ярі Толппанен із штабу Фінської прикордонної охорони.

Бар'єр може бути частиною "стіни з дронів". Він підходить для встановлення всіляких датчиків,

– сказав він радіо Yle.

Основна мета – виявляти та, за потреби, знищувати ворожі безпілотники. Генерал уточнив, що будівництво вже завершено майже на половину, встановлено системи моніторингу та зв’язку, а повне завершення очікується наступного року.

Бар’єр буде металевим заввишки 3,5 метра з колючим дротом на вершині та протягнеться приблизно на 200 кілометрів, переважно поблизу прикордонних постів і найбільш активних маршрутів. Загальна довжина фінсько-російського кордону перевищує 1300 кілометрів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 10 вересня у виступі в Європарламенті в Страсбурзі наголосила, що Росія вчинила "бездумне та безпрецедентне порушення польського та європейського повітряного простору".

Вона повідомила, що Європейський Союз планує інвестувати в супутникове спостереження та безпілотники. Крім того, фон дер Ляєн запропонувала фінансування заходів спостереження на східному фланзі Європи, включно з розвитком "стіни з дронів".

