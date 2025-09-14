Бар'єр на кордоні з Росією майже наполовину завершений. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Gazeta.pl.

Як Фінляндія хоче захиститися від Росії?

На кордоні Фінляндії з Росією споруджують бар’єр, який може виконувати функції протидронової системи, повідомив генерал Ярі Толппанен із штабу Фінської прикордонної охорони.

Бар'єр може бути частиною "стіни з дронів". Він підходить для встановлення всіляких датчиків,
– сказав він радіо Yle.

Основна мета – виявляти та, за потреби, знищувати ворожі безпілотники. Генерал уточнив, що будівництво вже завершено майже на половину, встановлено системи моніторингу та зв’язку, а повне завершення очікується наступного року.

Бар’єр буде металевим заввишки 3,5 метра з колючим дротом на вершині та протягнеться приблизно на 200 кілометрів, переважно поблизу прикордонних постів і найбільш активних маршрутів. Загальна довжина фінсько-російського кордону перевищує 1300 кілометрів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 10 вересня у виступі в Європарламенті в Страсбурзі наголосила, що Росія вчинила "бездумне та безпрецедентне порушення польського та європейського повітряного простору".

Вона повідомила, що Європейський Союз планує інвестувати в супутникове спостереження та безпілотники. Крім того, фон дер Ляєн запропонувала фінансування заходів спостереження на східному фланзі Європи, включно з розвитком "стіни з дронів".

Що відомо про російські дрони в Польщі?

  • О 00:43 12 вересня Повітряні сили повідомили про рух російських "Шахедів" у напрямку Польщі з Волині.

  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що його країну атакували саме російські дрони.

  • Туск розповів, що уночі відбулося щонайменше 19 вторгнень російських дронів у повітряний простір Польщі. За словами Туска, останній із них був збитий близько 06:45 ранку.