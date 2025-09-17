Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Кроме того, Европейский Союз стремится создать альянс с Украиной относительно беспилотников.

Что планирует Европа?

Реакция на нарушение воздушного пространства Румынии и Польши на прошлой неделе продемонстрировала, что НАТО пока полагается на дорогие технологии для перехвата относительно дешевых беспилотников.

В издании это назвали вопиющей уязвимостью, которую Россия может использовать в дальнейшем. Брюссель призвал европейские столицы использовать средства ЕС и совместно покупать системы, которые работали в Украине.

Вскоре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна "построить стену из беспилотников" на восточной границе, отметив, что соответствующий потенциал разработают и развернут вместе.

Также, по ее словам, ЕС создаст с Киевом "альянс дронов", поддержанный финансированием в размере 6 миллиардов евро, чтобы "превратить украинскую изобретательность на преимущество на поле боя и совместную индустриализацию".

В то же время Польша, страны Балтии и Финляндия объявили о планах укрепления своих границ, однако этот подход будет эффективным только при условии унификации и строительства на общих и полностью интегрированных технологиях.

Один из чиновников ЕС считает, что оборонные силы Европы слишком фрагментированы, подчеркнув, что нельзя, чтобы государства делали различные меры на границах, потому что Россия будет адаптировать подход к слабым сторонам каждой.

Отмечается, что члены восточного фланга Североатлантического альянса получат почти 100 миллиардов евро оборонных займов из общего количества 150 миллиардов евро, привлеченных в общий бюджет ЕС.

Представитель комиссии Томас Ренье заявил на днях, что займы программы "Действие безопасности для Европы" "помогут" с инициативой по стене из дронов, "если государства-члены хотят иметь общий подход к защите ЕС".

В FT отмечают, что Украина внедряет инновации в сфере ПВО с начала 2022 года. Хотя Киев полагается на западных партнеров по системам, однако разбирается в экономически эффективных способах борьбы с БпЛА.

Как уже внедряют опыт Украины?

Вице-министр обороны Литвы Каролис Алекса сообщил Financial Times, что его страна следует практике Украины по использованию мобильных боевых групп для сбивания БпЛА, обнаруженных акустической системой обнаружения.

Использование "дорогого оружия, такого как истребители и ракеты, было слишком дорогим. Вот почему мы продвигаем более дешевые и умные решения,

– сказал он.

Также подобная акустическая система внедряется в Латвии. В то же время Румыния изучает, как украинский опыт можно учесть в своих расходах. По мнению экспертов, существует потребность в разработке новых контрмер.

Что этому предшествовало?