Вероятно, таким образом президент России попытался передать "сигнал" НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

Почему Путин появился в военной форме на учениях "Запад-2025"?

На завершающем этапе российско-белорусских учений "Запад-2025" Владимир Путин показался в военной форме. Он прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области вместе с министром обороны России Андреем Белоусовым, его заместителем Юнус-Беком Евкуровым и помощником Алексеем Дюминым. Вместе они "проинспектировали войска", привлеченные в маневрах.

Белоусов заявил, что в учениях участвовали военные Ленинградского и Московского округов, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Северного и Балтийского флотов, а также белорусские подразделения так называемого Союзного государства.

По словам Путина, к "Запад-2025" привлекли 100 тысяч военных, в том числе солдат из Бангладеша, Индии, Буркина-Фасо, Демократической Республики Конго, Мали и Ирана. В тот же день российский диктатор встретился с представителями этих государств.

В Индии еще 9 сентября объявили об отправке 65 военных на полигон Мулино "для усиления сотрудничества и обмена информацией о тактике". Страна участвует в таких учениях уже второй раз – в 2021 году на подобных маневрах действовали 200 индийских солдат.

Аналитики ISW обратили внимание на то, что появление Путина в форме – второй случай с начала полномасштабного вторжения. Впервые он надел камуфляж во время поездки в Курскую область в марте 2025 года.

ISW тогда оценила, что Путин, вероятно, пытался изобразить себя как вовлеченного лидера военного времени и разделить заслуги за возвращение российскими войсками территории в Курской области,

– отметили эксперты.

На этот раз этот жест тоже считают неслучайным. В частности, может идти речь о сигнале от российского диктатора к странам НАТО.

"Путин, вероятно, присутствовал на учениях 16 сентября в военной форме, чтобы продемонстрировать российско-белорусскую военную силу на фоне недавней кинетической и риторической эскалации Кремля против соседних с Россией государств НАТО, таких, как Польша и Норвегия, а также неоднократных российских угроз в отношении стран Балтии и Финляндии", – предположили в ISW.

Что отрабатывали на этих учениях?

Сам Путин объяснил цель учений якобы обороной так называемого Союзного государства.

Цель учений заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защита от любой агрессии Союзного государства,

– сказал он.

Минобороны России показало видео с отработкой условных ударов: подразделения Северного флота отражали авианалет в Баренцевом море, осуществляли десантные операции с беспилотниками, Балтийский флот имитировал пуски крылатых ракет и поддержку пехоты, а в Калининградской области военные отрабатывали разведку и борьбу с ДРГ.

В министерстве также отметили интеграцию дронов и беспилотных платформ. Первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко заявил, что его армия тренировалась применять нестратегическое ядерное оружие и баллистические комплексы "Орешник", а также отрабатывала использование дронов, мотоциклов и роботизированных платформ, которые Россия активно применяет в Украине.

"ISW продолжает оценивать, что российские и белорусские войска используют учения "Запад" для внедрения некоторых тактических уроков, полученных из опыта России в Украине", – резюмировали аналитики.

