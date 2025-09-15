Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил, с чем может быть связано присутствие американских военных на маневрах в Беларуси. Также учения "Запад-2025" расширились на Калининградскую область, где, в частности, были отработаны действия против высадки десанта вероятного противника.

Что мог задумать Лукашенко?

Мусиенко отметил, что общая практика такова, что на подобные учения приглашаются, в частности, представители военных ведомств стран-соседей. По понятным причинам среди них нет Украины. В то же время Польша и страны Балтии очень резко отреагировали на эти учения, закрыв границу и перебросив дополнительную военную технику и свои силы ближе к Беларуси.

Это странно, если действительно военные США и НАТО были на этих учениях, потому что там отрабатываются возможные повторные пуски по территории Польши или Литвы, или других стран. Мне не понятно, на что эти военные хотели бы посмотреть,

– подчеркнул военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Россияне уже на пороге того, чтобы, вероятно, запустить ракету без боевой части или все же "Искандер". Они четко демонстрируют активность, например, из Калининградской области. И это, по его словам, происходит в рамках этих учений.

Нельзя исключать, что Александр Лукашенко рассчитывает на будущее потепление с США. Он может иметь какой-то "план Б" в случае, если увидит, что Путин окончательно приближается к своему политическому фиаско, а Россия – к поражению. Тогда бы Лукашенко мог вернуться резко на Запад,

– предположил Александр Мусиенко.

Лукашенко, возможно, ищет такую возможность, однако он ходит, по мнению военнослужащего Сил ТрО ВСУ, по очень острому лезвию, фактически, пытаясь подыгрывать США. Он якобы показывает Вашингтону, что проводит "миролюбивую" политику.

Однако в вопросе безопасности, по его мнению, от Лукашенко мало что зависит, ведь сегодняшняя Беларусь – это место, где в кабинетах многих офицеров висят портреты Путина.

В Беларуси проходят учения "Запад-2025": что известно?