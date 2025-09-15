Россия и Беларусь настаивают, что учения являются сугубо "оборонительными". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

Как выглядят учения "Запад-2025"?

Над полигоном гудели истребители, авиация отрабатывала удары по условному противнику, а артиллерия рассекала небо трассирующими снарядами.

На горизонте вспыхивали огненные шары, поднимались грибовидные облака, а через мгновение доносился громкий грохот взрывов.

Я наблюдал с безопасной смотровой площадки вместе с другими представителями международных СМИ,

– пишет Ивор Беннет, корреспондент Sky News.

Однако даже на таком расстоянии, по его словам, сила детонаций ощущалась физически.

Это был четвертый день учений "Запад-2025", которые Россия вместе с Беларусью проводит примерно раз в четыре года. Маневры проходили на полигоне возле Борисова, всего в 150 километрах от границы с Литвой.

Москва и Минск официально называют их "оборонительными" и объясняют, что отрабатывают действия в случае атаки страны-члена НАТО. В то же время создавалось впечатление, что реальная цель – продемонстрировать силу и напугать соседние государства на восточном фланге Европы.

Несмотря на меньший масштаб по сравнению с прошлыми годами, очевидно, что Кремль пытается подчеркнуть: даже при значительных потерях в Украине он и в дальнейшем остается серьезным игроком.

Для соседей Беларуси ситуация выглядит тревожно. Ведь именно после учений "Запад-2021" Россия использовала территорию страны для вторжения в Украину. Польша закрыла свою границу и, как и Литва, проводит собственные военные учения.

Среди гостей-наблюдателей были и иностранные военные делегации. Один из высокопоставленных чиновников из Пакистана, который не захотел назваться, охарактеризовал увиденное как хорошую демонстрацию современных технологий войны.

На вопрос журналиста, стоит ли Польше беспокоиться, он ответил: "Будучи пакистанцем, я знаю, на что способен. Поэтому я не должен нервничать из-за того, что кто-то другой проводит учения".

Среди наблюдателей были также представители Венгрии и Турции, что выглядит вполне ожидаемо. Но особое внимание привлекло присутствие делегации из США.

Что известно об учениях "Запад-2025"?