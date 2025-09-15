Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает 24 Канал.

Как в ГПСУ оценивают угрозу от учений "Запад-2025"?

Относительно нашей границы непосредственно, то такой активности, в том числе каких-то движений в направлении нашей границы, в том числе и в непосредственной близости, к счастью, нет,

– отметил Демченко.

В то же время он добавил, что Украина внимательно следит за всем, что происходит на территории Беларуси, даже если учения проходят на значительном расстоянии. Это отслеживают и подразделения разведки Минобороны, и пограничники. Сейчас, во время активной фазы учений, которая стартовала 12 сентября и должна завершиться 16-го, Россия не задействовала значительные силы и технику. Подавляющую часть участников составляют белорусские военные.

По его словам, никакого формирования ударной группировки или перемещения войск в сторону Украины не зафиксировано.

В то же время Демченко подчеркнул, что это направление и дальше остается потенциально опасным, а задача Украины – постоянно усиливать оборону на более чем тысячекилометровом участке границы с Беларусью.

"Мы должны иметь сильные оборонительные позиции от Волыни до Черниговщины, укрепляя и непосредственно линию границы и, собственно, приграничья, для того, чтобы каждый украинский воин, который находится на этом направлении, имел все возможности противодействовать любой угрозе, которая может идти с территории Беларуси", – подчеркнул он.

