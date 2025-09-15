Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу пояснив, з чим може бути пов'язана присутність американських військових на маневрах в Білорусі. Також навчання "Захід-2025" розширилися на Калінінградську область, де, зокрема, були відпрацьовані дії проти висадки десанту імовірного противника.

До теми Навчання "Захід-2025": у ДПСУ відповіли, чи є загроза для України з півночі

Що міг задумати Лукашенко?

Мусієнко зазначив, що загальна практика така, що на подібні навчання запрошуються, зокрема, представники військових відомств країн-сусідів. Зі зрозумілих причин серед них немає України. Водночас Польща та країни Балтії дуже різко відреагували на ці навчання, закривши кордон та перекинувши додаткову військову техніку та свої сили ближче до Білорусі.

Це дивно, якщо дійсно військові США та НАТО були на цих навчаннях, тому що там відпрацьовуються можливі повторні пуски по території Польщі або Литви, або інших країн. Мені не зрозуміло, на що ці військові хотіли б подивитися,

– наголосив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Росіяни вже на порозі того, щоб, імовірно, запустити ракету без бойової частини чи все ж таки "Іскандер". Вони чітко демонструють активність, наприклад, з Калінінградської області. І це, за його словами, відбувається в межах цих навчань.

Не можна виключати, що Олександр Лукашенко розраховує на майбутнє потепління із США. Він може мати якийсь "план Б" у випадку, якщо побачить, що Путін остаточно наближається до свого політичного фіаско, а Росія – до поразки. Тоді б Лукашенко міг повернутися різко на Захід,

– припустив Олександр Мусієнко.

Лукашенко, можливо, шукає таку можливість, однак він ходить, на думку військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ, по дуже гострому лезу, фактично, намагаючись підігравати США. Він нібито показує Вашингтону, що проводить "миролюбну" політику.

Однак у питанні безпеки, на його думку, від Лукашенка мало що залежить, адже сьогоднішня Білорусь – це місце, де у кабінетах багатьох офіцерів висять портрети Путіна.

В Білорусі проходять навчання "Захід-2025": що відомо?