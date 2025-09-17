Ймовірно, таким чином президент Росії спробував передати "сигнал" НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

До теми Чому Білорусь налагоджує дедалі тісніші зв'язки з Росією: аналіз Bloomberg

Чому Путін з'явився у військовій формі на навчаннях "Захід-2025"?

На завершальному етапі російсько-білоруських навчань "Захід-2025" Володимир Путін показався у військовій формі. Він прибув на полігон Муліно в Нижньогородській області разом із міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим, його заступником Юнус-Беком Євкуровим та помічником Олексієм Дюміним. Разом вони "проінспектували війська", залучені у маневрах.

Бєлоусов заявив, що в навчаннях брали участь військові Ленінградського й Московського округів, Повітряно-космічних сил, Повітряно-десантних військ, Північного та Балтійського флотів, а також білоруські підрозділи так званої Союзної держави.

За словами Путіна, до "Захід-2025" залучили 100 тисяч військових, зокрема й солдатів з Бангладешу, Індії, Буркіна-Фасо, Демократичної Республіки Конго, Малі та Ірану. Того ж дня російський диктатор зустрівся з представниками цих держав.

В Індії ще 9 вересня оголосили про відправлення 65 військових на полігон Муліно "для посилення співпраці та обміну інформацією про тактику". Країна бере участь у таких навчаннях уже вдруге – у 2021 році на подібних маневрах діяли 200 індійських солдатів.

Аналітики ISW звернули увагу на те, що поява Путіна у формі – другий випадок від початку повномасштабного вторгнення. Вперше він одягнув камуфляж під час поїздки на Курщину у березні 2025 року.

ISW тоді оцінила, що Путін, ймовірно, намагався зобразити себе як залученого лідера воєнного часу та розділити заслуги за повернення російськими військами території в Курській області,

– зазначили експерти.

Цього разу цей жест теж вважають невипадковим. Зокрема, може йтися про сигнал від російського диктатора до країн НАТО.

"Путін, ймовірно, був присутній на навчаннях 16 вересня у військовій формі, щоб продемонструвати російсько-білоруську військову силу на тлі нещодавньої кінетичної та риторичної ескалації Кремля проти сусідніх з Росією держав НАТО, таких як Польща та Норвегія, а також неодноразових російських погроз щодо країн Балтії та Фінляндії", – припустили в ISW.

Що відпрацьовували на цих навчаннях?

Сам Путін пояснив мету навчань нібито обороною так званої Союзної держави.

Мета навчань полягає в тому, щоб відпрацювати всі необхідні елементи щодо безумовного захисту суверенітету, територіальної цілісності, захист від будь-якої агресії Союзної держави,

– сказав він.

Міноборони Росії показало відео з відпрацюванням умовних ударів: підрозділи Північного флоту відбивали авіаналіт у Баренцевому морі, здійснювали десантні операції з безпілотниками, Балтійський флот імітував пуски крилатих ракет та підтримку піхоти, а у Калінінградській області військові відпрацьовували розвідку й боротьбу з ДРГ.

У міністерстві також наголосили на інтеграції дронів та безпілотних платформ. Перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко заявив, що його армія тренувалася застосовувати нестратегічну ядерну зброю та балістичні комплекси "Орешник", а також відпрацьовувала використання дронів, мотоциклів і роботизованих платформ, які Росія активно застосовує в Україні.

"ISW продовжує оцінювати, що російські та білоруські війська використовують навчання "Захід" для впровадження деяких тактичних уроків, отриманих з досвіду Росії в Україні", – резюмували аналітики.

Що робили офіцери США на навчаннях "Захід-2025"?