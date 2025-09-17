Ймовірно, таким чином президент Росії спробував передати "сигнал" НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.
Чому Путін з'явився у військовій формі на навчаннях "Захід-2025"?
На завершальному етапі російсько-білоруських навчань "Захід-2025" Володимир Путін показався у військовій формі. Він прибув на полігон Муліно в Нижньогородській області разом із міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим, його заступником Юнус-Беком Євкуровим та помічником Олексієм Дюміним. Разом вони "проінспектували війська", залучені у маневрах.
Бєлоусов заявив, що в навчаннях брали участь військові Ленінградського й Московського округів, Повітряно-космічних сил, Повітряно-десантних військ, Північного та Балтійського флотів, а також білоруські підрозділи так званої Союзної держави.
За словами Путіна, до "Захід-2025" залучили 100 тисяч військових, зокрема й солдатів з Бангладешу, Індії, Буркіна-Фасо, Демократичної Республіки Конго, Малі та Ірану. Того ж дня російський диктатор зустрівся з представниками цих держав.
В Індії ще 9 вересня оголосили про відправлення 65 військових на полігон Муліно "для посилення співпраці та обміну інформацією про тактику". Країна бере участь у таких навчаннях уже вдруге – у 2021 році на подібних маневрах діяли 200 індійських солдатів.
Аналітики ISW звернули увагу на те, що поява Путіна у формі – другий випадок від початку повномасштабного вторгнення. Вперше він одягнув камуфляж під час поїздки на Курщину у березні 2025 року.
ISW тоді оцінила, що Путін, ймовірно, намагався зобразити себе як залученого лідера воєнного часу та розділити заслуги за повернення російськими військами території в Курській області,
– зазначили експерти.
Цього разу цей жест теж вважають невипадковим. Зокрема, може йтися про сигнал від російського диктатора до країн НАТО.
"Путін, ймовірно, був присутній на навчаннях 16 вересня у військовій формі, щоб продемонструвати російсько-білоруську військову силу на тлі нещодавньої кінетичної та риторичної ескалації Кремля проти сусідніх з Росією держав НАТО, таких як Польща та Норвегія, а також неодноразових російських погроз щодо країн Балтії та Фінляндії", – припустили в ISW.
Що відпрацьовували на цих навчаннях?
Сам Путін пояснив мету навчань нібито обороною так званої Союзної держави.
Мета навчань полягає в тому, щоб відпрацювати всі необхідні елементи щодо безумовного захисту суверенітету, територіальної цілісності, захист від будь-якої агресії Союзної держави,
– сказав він.
Міноборони Росії показало відео з відпрацюванням умовних ударів: підрозділи Північного флоту відбивали авіаналіт у Баренцевому морі, здійснювали десантні операції з безпілотниками, Балтійський флот імітував пуски крилатих ракет та підтримку піхоти, а у Калінінградській області військові відпрацьовували розвідку й боротьбу з ДРГ.
У міністерстві також наголосили на інтеграції дронів та безпілотних платформ. Перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко заявив, що його армія тренувалася застосовувати нестратегічну ядерну зброю та балістичні комплекси "Орешник", а також відпрацьовувала використання дронів, мотоциклів і роботизованих платформ, які Росія активно застосовує в Україні.
"ISW продовжує оцінювати, що російські та білоруські війська використовують навчання "Захід" для впровадження деяких тактичних уроків, отриманих з досвіду Росії в Україні", – резюмували аналітики.
Що робили офіцери США на навчаннях "Захід-2025"?
Журналісти Reuters повідомили, що офіцери США відвідали навчання "Захід-2025" у Білорусі. Військові спостерігали за військовими маневрами росіян та білорусів на полігоні під Борисовим.
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко у коментарі 24 Каналу пояснив, що, запросивши американських військових на ці навчання, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, можливо, розраховує на покращення відносин із США в майбутньому, якщо політична ситуація в Росії зміниться.
Політолог Олег Лісний також розповів 24 Каналу, що запрошення офіцерів США цілком може бути своєрідним ходом Лукашенка, щоб показати, що Білорусь "нічого поганого не планує та нічого не приховує". На думку експерта, у США мали побачити, що це такий собі "жест доброї волі".