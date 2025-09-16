Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний. За його словами, Індія не вперше бере участь у військових навчаннях у Білорусі. Але контекст зараз абсолютно інший.

Чому Індія приєдналася до навчань "Захід-2025"?

Як наголосив Лісний, все це відбувається на тлі напружених відносин між США та Індією. І тут важливо, чого саме добиваються останні. Зараз вони фактично демонструють, що Штати можуть бути не єдиним їхнім головним партнером.

Є питання, чи це вдаваний крок, мета якого привернути увагу та змінити ставлення США до себе? Чи це стратегічний хід? Я все ж вважаю, що це – демонстративні кроки, аби Штати змінили ставлення до Індії,

– вважає Лісний.

Якщо Індія дійсно захоче відкинути Сполучені Штати, то буде змушена шукати інших серйозний торгівельних партнерів. І важливо, аби це місце не посіла Росія. Утім, зараз все схоже на те, що Індія банально "заграє" зі Штатами.

Зверніть увагу! Відносини між США та Індією суттєво погіршилися через 25% мита, які Дональд Трамп запровадив у серпні. Все через те, що Нью-Делі продовжує купувати російську нафту. Видання Bloomberg у вересні повідомляло, що США та Індія вже близькі до нової торгівельної угоди. Але там знову постає проблема через російську нафту.

Чому американські військові прибули до Білорусі?

За словами Лісного, найімовірніше, запрошення було своєрідним "жестом доброї волі" з боку самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Все це відбулося на тлі потеплінь відносин між Сполученими Штатами та Білоруссю.

Це цілком може бути такий хід Лукашенка, щоб показати, що вони нічого поганого не планують та нічого не приховують. У Штатах мали побачити, що це такий собі "жест доброї волі",

– зазначив Лісний.

Військові навчання "Захід-2025": коротко