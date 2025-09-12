Як просувається угода між США та Індією?

Торгові переговори США та Індії відновилися після кількох тижнів напруженості. Про це розповів під час слухань у Сенаті США кандидат Трампа на посаду посла в Нью-Делі Серджіо Гор, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Ми зараз не так вже й далеко від угоди. Насправді вони вже обговорюють деталі домовленостей,

– зазначив Гор.

Наступного тижня перемовники з Індії мають зустрітися з торговим представником США Джеймісоном Гріром.

Однак найбільшою перепоною у переговорах залишається імпорт російської нафти до Індії. І наразі невідомо, як це буде врегульовано у торгівельній угоді.

Гор назвав припинення закупівель Індією нафти в Росії "найвищим пріоритетом" адміністрації Трампа.

Ми очікуємо від Індії більше, ніж від інших країн,

– наголосив він.

Разом з тим представник президента називає партнерство США та Індії одним із найважливіших у світі для США. Віт також упевнений, що двосторонні відносини між країнами залишаться міцними, попри останнє напруження через американські тарифи.

Аналітики тим часом вважають, що торгівельна угода між США та Індією потребує додаткових кроків від Білого дому.

Адміністрація Трампа протягом останніх днів простягнула Індії оливкову гілку, але для успіху угоди потрібно скасувати 25% штраф на російську нафту,

– впевнений професор Biswajit Dhar із Нью-Делі.

Варто знати! Раніше міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що успіх торгівельної угоди між США та Індією залежить від її торгівлі з Росією. За його словами, домовитися вдасться, як тільки Нью-Делі припинить купувати нафту в Росії.

Відносини США та Індії: що відомо?