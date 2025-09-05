Чому Індія купуватиме нафту в Росії?

Індія буде приймати рішення про закупівлю нафти виходячи зі своїх потреб, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economic Times.

Міністерка фінансів Нірмала Сітхараман підтвердила, що Індія продовжить купувати російську нафту. Вона наголосила, що фінансова дисципліна та зміцнення довіри громадськості є надзвичайно важливими для економічного прогресу.

Індія продовжить купувати російську нафту. Ми вирішуємо, що купувати, виходячи з наших потреб, і де купувати нафту, ми повинні вирішувати самі,

– сказала Сітхараман.

Міністерка також більш широко висловилася про економічну політику та реформи, наголосивши на важливості фінансової дисципліни та зміцнення довіри громадян.

Щодо податкових реформ, Сітхараман зазначила, що "99% усіх товарів і послуг зараз підпадають під ставку 5% і 18%, за винятком певних товарів", підкресливши прогрес у рамках GST.

Що відомо про експорт російської нафти в Індію?