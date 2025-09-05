Таку заяву він оприлюднив у власній публікації у Truth Social, передає 24 Канал. Раніше він висловлював стурбованість з цього приводу.

Яку заяву щодо Індії та Росії зробив Трамп?

Президент США у власній соцмережі оприлюднив фото лідерів Китаю, Росії та Індії, зроблене під час форуму Шанхайської організації співробітництва, який пройшов нещодавно у Пекіні, додавши цікавий підпис стосовно цього.

Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли до найглибшого, найпохмурішого Китаю. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом,

– написав він.

Нагадаємо, що ще на початку свого другого президентського терміну взимку Дональд Трамп заявляв, що не поспішає запроваджувати нові санкції проти Москви, аби не спровокувати її на більш тісне партнерство з Китаєм.



Публікація Трампа у Truth Social / Скриншот 24 Каналу

Як Китай, Росія та Індія налагоджують співробітництво?