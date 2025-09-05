Такое заявление он обнародовал в собственной публикации в Truth Social, передает 24 Канал. Ранее он выражал обеспокоенность по этому поводу.
Смотрите также Трамп поссорился с европейскими лидерами во время телефонного разговора: в Bild раскрыли детали
Какое заявление по Индии и России сделал Трамп?
Президент США в собственной соцсети обнародовал фото лидеров Китая, России и Индии, сделанное во время форума Шанхайской организации сотрудничества, который прошел недавно в Пекине, добавив интересную подпись по этому поводу.
Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубокому, самому мрачному Китаю. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе,
– написал он.
Напомним, что еще в начале своего второго президентского срока зимой Дональд Трамп заявлял, что не спешит вводить новые санкции против Москвы, чтобы не спровоцировать ее на более тесное партнерство с Китаем.
Публикация Трампа в Truth Social / Скриншот 24 Канала
Как Китай, Россия и Индия налаживают сотрудничество?
- Недавно США ввели импортные пошлины в размере 50% на ряд товаров из Индии. Это касается более половины всего индийского экспорта в США. Одной из основных причин такого решения называют массовые закупки Индией нефти в России.
- Впрочем, несмотря на такие меры, экспорт российской нефти в Индию в сентябре вырастет. Страна стала крупнейшим покупателем российских нефтепоставок. В то же время крупными покупателями российской нефти также остаются Китай и Турция.
- Также Индия и Китай договорились возобновить прямые авиарейсы, которых не было более 5 лет. Это решение стало сигналом об улучшении отношений между двумя государствами на фоне экономической турбулентности и политики президента США.
- Эксперты считают, что пока Китай усиливает свое влияние, Соединенные Штаты под руководством Трампа теряют доверие как надежный партнер, хаотичные действия президента США уже повлекли негативные последствия для страны.