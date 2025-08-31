О плане восстановления прямого авиасообщения объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что означает восстановление авиасообщения между Китаем и Индией?

Переговоры Моди и Си Цзиньпина состоялись в Тяньцзине в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества и стали первым посещением Китая Моди за последние семь лет.

Хотя конкретных дат запуска рейсов не было названо, само заявление стало признаком активизации дипломатических контактов. Сближение происходит на фоне того, что американские торговые ограничения ударили по экономикам двух самых населенных стран мира.

Издание напоминает, что сближение между Нью-Дели и Пекином активизировалось после того, как Дональд Трамп ввел 50-процентные пошлины на индийские товары, объясняя это тем, что Индия является одним из ключевых покупателей российской нефти. Между тем между США и Китаем остается действующим торговое перемирие.

Индия и Китай налаживают связи: что известно