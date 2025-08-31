Про план відновлення прямого авіасполучення оголосив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що означає відновлення авіасполучення між Китаєм та Індією?

Переговори Моді і Сі Цзіньпіна відбулися у Тяньцзіні в межах саміту Шанхайської організації співробітництва і стали першими відвідинами Китаю Моді за останні сім років.

Хоча конкретних дат запуску рейсів не було названо, сама заява стала ознакою активізації дипломатичних контактів. Зближення відбувається на тлі того, що американські торгівельні обмеження вдарили по економіках двох найбільш населених країн світу.

Видання нагадує, що зближення між Нью-Делі та Пекіном активізувалося після того, як Дональд Трамп запровадив 50-відсоткові мита на індійські товари, пояснюючи це тим, що Індія є одним із ключових покупців російської нафти. Тим часом між США та Китаєм залишається чинним торгівельне перемир’я.

Індія та Китай налагоджують зв'язки: що відомо