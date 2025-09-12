Как продвигается соглашение между США и Индией?

Торговые переговоры США и Индии возобновились после нескольких недель напряженности. Об этом рассказал во время слушаний в Сенате США кандидат Трампа на должность посла в Нью-Дели Серджио Гор, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Давление Трампа: согласится ли Европа на пошлины в 100% на Китай и Индию

Мы сейчас не так уж и далеко от соглашения. На самом деле они уже обсуждают детали договоренностей,

– отметил Гор.

На следующей неделе переговорщики из Индии должны встретиться с торговым представителем США Джеймисоном Гриром.

Однако самой большой преградой в переговорах остается импорт российской нефти в Индию. И пока неизвестно, как это будет урегулировано в торговой сделке.

Гор назвал прекращение закупок Индией нефти в России "самым высоким приоритетом" администрации Трампа.

Мы ожидаем от Индии больше, чем от других стран,

– подчеркнул он.

Вместе с тем представитель президента называет партнерство США и Индии одним из важнейших в мире для США. Вит также уверен, что двусторонние отношения между странами останутся крепкими, несмотря на последнее напряжение из-за американских тарифов.

Аналитики тем временем считают, что торговое соглашение между США и Индией требует дополнительных шагов от Белого дома.

Администрация Трампа в последние дни протянула Индии оливковую ветвь, но для успеха сделки нужно отменить 25% штраф на российскую нефть,

– уверен профессор Biswajit Dhar из Нью-Дели.

Стоит знать! Ранее министр торговли США Говард Лутник заявил, что успех торгового соглашения между США и Индией зависит от ее торговли с Россией. По его словам, договориться удастся, как только Нью-Дели прекратит покупать российскую нефть.

Отношения США и Индии: что известно?