Что известно о роспуске наблюдательных советов энергетических компаний?

Их перечень объявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает 24 Канал со ссылкой на ее Telegram.

Читайте также Будут ли присутствовать иностранцы в наблюдательном совете Энергоатома: в правительстве расставили точки над "і"

Среди компаний:

ООО "Оператор ГТС Украины"; ПАО "Центрэнерго"; АО "Украинские распределительные сети"; АО "Энергетическая компания Украины"; АО "Оператор рынка"; АО "Украинские энергетические машины".

Также Кабинет министров утвердил прозрачную процедуру отбора кандидатов в наблюдательные советы. Новые члены наблюдательных советов указанных компаний должны быть избраны уже до конца декабря.

Третье. Правительство поручило Министру обороны провести перезагрузку наблюдательных советов в предприятиях оборонного сектора. Ожидаю регулярных отчетов,

– написала Свириденко.

Заметьте! Свириденко отметила, что перезагрузка наблюдательных советов – важный шаг, поскольку именно члены наблюдательных советов отвечают за стратегическое управление и контроль за внутренними процессами компании.

Напомним, что также вчера украинский президент Владимир Зеленский объявил о прекращении полномочий существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний.

Обсудили с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко кадровую перезагрузку в энергетической сфере. Темп трансформации неплохой и должен обеспечить полноценную прозрачность управления,

– отметил Зеленский.

Также украинский лидер поручил министру обороны Денису Шмыгалю провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере.

Обратите внимание! Именно через наблюдательные советы происходит управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов.

Что еще известно об аудите?